На варенье иногда можно наблюдать плесень зеленого цвета может ли она фотосинтез??ровать Дайте аргументированный ответ

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Плесени — это простейшие растения из семейства грибов. Плесень размножается спорами. Спора — это микроорганизм, который защищен прочным покрытием. Плесень развивается в темной влажной среде при большом количестве кислорода и повышенной влажности воздуха. В отличие от бактерий плесень развивается только на пищевых продуктах, которые содержат относительно большое количество сахара или кислот, поэтому ее часто находят на кислых плодах и в емкостях для маринования. (=> это не растение, а синтезируют у нас только (зеленые)растения за счет хлорофилла и сине-зеленые)