На варенье иногда можно наблюдать плесень зеленого цвета может ли она фотосинтез??ровать Дайте аргументированный ответ
Биология
На варенье иногда можно наблюдать плесень зеленого цвета может ли она фотосинтез??ровать Дайте аргументированный ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плесени — это простейшие растения из семейства грибов. Плесень размножается спорами. Спора — это микроорганизм, который защищен прочным покрытием. Плесень развивается в темной влажной среде при большом количестве кислорода и повышенной влажности воздуха. В отличие от бактерий плесень развивается только на пищевых продуктах, которые содержат относительно большое количество сахара или кислот, поэтому ее часто находят на кислых плодах и в емкостях для маринования. (=> это не растение, а синтезируют у нас только (зеленые)растения за счет хлорофилла и сине-зеленые)
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