Помогите пожалуйста! Гамма фа диез минор. Нужно написать в трёх видах. Гормонический, натуральный, мелодический.

Музыка
Помогите пожалуйста! Гамма фа диез минор. Нужно написать в трёх видах. Гормонический, натуральный, мелодический.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Натуральный минор: Фа#, соль#, ля, си, до#, ре#, ми, фа# Гармонический минор: Фа#, соль#, ля, си, до#, ре#, ми#, фа# Мелодический минор: Фа#, соль#, ля, си, до#, ре##, ми#, фа# Правило: чтобы построить гармонический минор, надо повысить 7 ступень; чтобы построить мелодический минор, надо повысить 6 и 7 ступень.
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