Какие цели преследовали латинской Америки с США?
История
Какие цели преследовали латинской Америки с США?
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Англия первая и наиболее глубоко проникла на рынки Латинской Америки. Попытка Франции закрепиться в Мексике в 1861 —1867 гг. закончилась жестоким провалом. Тщетными оказались в те же годы поползновения Испании вернуть себе хотя бы часть бывших колоний в Америке. Успешнее действовали Соединенные Штаты. Экспансия США на Юг началась еще до обретения государственной самостоятельности. В 1803 г. была куплена Луизиана. В годы войны за независимость в Латинской Америке США захватили часть территорий восставших испанских колоний. Позже они отторгли огромные территории у Мексики. Доктрина Монро вскоре после ее опубликования в декабре 1823 г. стала основным идеологическим оружием американских экспансионистов. За словами «Америка для американцев» все отчетливее звучало: «Америка для США».После Гражданской войны, окрепнув экономически, США стали теснить англичан в Карибском бассейне. Во время Тихоокеанской войны 1879—1884 гг. они предприняли попытку закрепиться южнее. В 1889 г. по инициативе США состоялась первая межамериканская конференция. Государственный секретарь Блейн откровенно признавался, что, созывая ее, он преследует цель обеспечить в дальнейшем для Соединенных Штатов господствующее положение на рынках Латинской Америки. Успех, достигнутый в испано-американской войне 1898 г., стимулировал США к расширению экспансии во всех частях света. Но основным ее объектом оставалась Латинская Америка. США начали создавать там империю зависимых от них государств. Первыми были Пуэрто-Рико и Куба, потом Панама. Грозная опасность поджидала остальные латиноамериканские страны. Политика американских президентов Теодора Рузвельта и Тафта (1909— 1913) в отношении стран Латинской Америки отличалась особой агрессивностью. При этом ни тот, ни другой не скрывали своих империалистических притязаний. Тем временем в Панаме в 1914 г. было закончено строительство межокеанского канала. Владение им обеспечило морским силам США большую маневренность, открыло новые возможности для экспансии в Центральную Америку.
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