В запорожье находятся заводы по производству меди,алюминия. Принцип размещения э??их предприятий в одном центре. помогите пожалуйста... ооочень надо
География
В запорожье находятся заводы по производству меди,алюминия. Принцип размещения э??их предприятий в одном центре. помогите пожалуйста... ооочень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Производство алюминия и меди считается ЭНЕРГОЁМКИМ производством. Принцип размещения таких центров - наличие большого количества дешёвой электроэнергии. Как правило, источником дешёвой энергии являются ГЭС.
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