В запорожье находятся заводы по производству меди,алюминия. Принцип размещения э??их предприятий в одном центре. помогите пожалуйста... ооочень надо

География

В запорожье находятся заводы по производству меди,алюминия. Принцип размещения э??их предприятий в одном центре. помогите пожалуйста... ооочень надо

Автор: Гость