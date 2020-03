1) Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента прог??аммы: var k, s: integer; begin s:=0; for k:=1 to 11 do s:=s+k; write(s); end. 2) Определите, что будет напечатано в результате работы с...

Информатика

1) Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента прог??аммы: var k, s: integer; begin s:=0; for k:=1 to 11 do s:=s+k; write(s); end. 2) Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента программы: var n, s: integer; begin s := 0; for n:=3 to 7 do s := s + n; write(s) end.

