Дано масса 3 кг, t1= 20 градусов. Найти Q
Физика
Дано масса 3 кг, t1= 20 градусов. Найти Q
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Гость:
Вот так по моему решается, я немножко по забыла, 7 класс
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