Чим відрізняється формені крові людини?

Биология
Чим відрізняється формені крові людини?
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Автор: Гость
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Гость:
Вони відрязняються будовою,формою,функціями.
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