40 кг белил разлили в несколько банок а потом каждую банку добавили 2 килограмма кр??сной краски в каждой банке оказалось 7 килограмм краски Сколько было банок

Математика

40 кг белил разлили в несколько банок а потом каждую банку добавили 2 килограмма кр??сной краски в каждой банке оказалось 7 килограмм краски Сколько было банок

Автор: Гость