40 кг белил разлили в несколько банок а потом каждую банку добавили 2 килограмма кр??сной краски в каждой банке оказалось 7 килограмм краски Сколько было банок

Математика
40 кг белил разлили в несколько банок а потом каждую банку добавили 2 килограмма кр??сной краски в каждой банке оказалось 7 килограмм краски Сколько было банок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х = количество банок, тогда: х*7=40+х*2 7х=40+2х 5х=40 х=40 :5 х=8 банок было
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