Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букетов цветов. для этог?? купили 114 гвоздик. когда в каждый букет добавили еще по 2 гвоздики, то в нем оказалось 5 цветков. сколько выпускников было в школе.???? С услов...

Математика
Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букетов цветов. для этог?? купили 114 гвоздик. когда в каждый букет добавили еще по 2 гвоздики, то в нем оказалось 5 цветков. сколько выпускников было в школе.???? С условием и объяснениями )))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После добавления в каждый букет по 2 гвоздики, каждом букете было 5-2=3 цветка. Купили 114 цветков и разделили их на букеты по 3 цветка. Значит, было 114:3=36 старшеклассников. 1)5-2=3(цветка)-кол-во гвоздик в 1 букете до добавления. 2)114:3=36(букетов)-было изначально составлено из купленных гвоздик. Так как количество букетов=количество выпускников, то выпускников было 36. Ответ:36 выпускников
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