Уравнение колебаний ЭДС имеет вид e=95cos125Пt.Найти амплитуду ЭДС,период,собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний

Гость: Гость:

1) Амплитуда 95 В. 2) 2*π*f=125*π, здесь f - частота колебаний. f=125*π/(2*π)=125/2=62,5 Гц. 3) циклическая частота равна 125*π рад/с. 4) Период равен 1/62,5=0,016 с.