Уравнение колебаний ЭДС имеет вид e=95cos125Пt.Найти амплитуду ЭДС,период,собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний
Физика
Уравнение колебаний ЭДС имеет вид e=95cos125Пt.Найти амплитуду ЭДС,период,собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Амплитуда 95 В. 2) 2*π*f=125*π, здесь f - частота колебаний. f=125*π/(2*π)=125/2=62,5 Гц. 3) циклическая частота равна 125*π рад/с. 4) Период равен 1/62,5=0,016 с.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букетов цветов. для этог?? купили 114 гвоздик. когда в каждый букет добавили еще по 2 гвозд...
Геометрия
Диагональ трапеции делит эту трапецию на два подобных треугольника.Во сколько ра?? большее основание длинее меньшего основания , если одна боковая ...
Математика