Построить функцию 3(х+1)² 9класс

Гость: Гость:

Раскрываем скобки: y=3(x^2+2x+1); y=3x^2+6x+3; находим 0 функции: y=0; 3(x+1)^2=0; x=-1; x=0; y=3; x верш=-6/6=-1; у верш: y=0; и еще 1 точку: x=-2; y=3; Получим 3 точки: (0;3),(-1;0) и (-2;3), и по ним строим график; Вот график: