ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!! -как определить вид химической связи -записать механизм возникновения химической связи???

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1. Связь металла и неметалла(NaCl) - ионная. Связь двух неметаллов -ковалентная. Если металлы одинаковые(О2,Н2) - неполярная, если разные (Н2О) -полярная. В металлах и сплавах связь - металлическая. 2. Ионная Na+Cl2=2NaCl Na-1e=Na⁺ Cl+1e=Cl⁻ реализуется за счёт сил электростатического притяжения. Ковалентная Н(:)Н реализуется за счёт образования общих электронных пар. Н (:)Сl в полярной связи электронная пара оттянута к более электроотрицательному атому. Металлическая реализуется за счёт общих электронов в постранстве решётки .и ионов в узлах кристаллической решётки. Na-1e=Na⁺