ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!! -как определить вид химической связи -записать механизм возникновения химической связи???

Химия
ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!! -как определить вид химической связи -записать механизм возникновения химической связи???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Связь металла и неметалла(NaCl) - ионная. Связь двух неметаллов -ковалентная. Если металлы одинаковые(О2,Н2) - неполярная, если разные (Н2О) -полярная. В металлах и сплавах связь - металлическая. 2. Ионная Na+Cl2=2NaCl Na-1e=Na⁺ Cl+1e=Cl⁻ реализуется за счёт сил электростатического притяжения. Ковалентная Н(:)Н реализуется за счёт образования общих электронных пар. Н  (:)Сl  в полярной связи электронная пара оттянута к более электроотрицательному атому.  Металлическая реализуется за счёт общих электронов в постранстве решётки .и ионов в узлах  кристаллической решётки. Na-1e=Na⁺
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Сколько будет 8 в 5 степени?
Ответить
Обществознание
В государстве Н кризис и они ввели улучшения в экономике,дали предпринимателям права. Это реформа или революция ? Доказать)
Ответить
Алгебра
Построить функцию 3(х+1)² 9класс
Ответить
Физика
Уравнение колебаний ЭДС имеет вид e=95cos125Пt.Найти амплитуду ЭДС,период,собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний
Ответить
Математика
Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букетов цветов. для этог?? купили 114 гвоздик. когда в каждый букет добавили еще по 2 гвозд...
Ответить