Известно что у слона 1 губа. 1 хобот. а у верблюда 2 губы.Кого больше в зоопарке слонов или 2-х горбых верблюдов и на сколько.если у них губ на 5 больше чем горбов.а горбов в 4 раза больше чем хоботов. Решение
Математика
Известно что у слона 1 губа. 1 хобот. а у верблюда 2 губы.Кого больше в зоопарке слонов или 2-х горбых верблюдов и на сколько.если у них губ на 5 больше чем горбов.а горбов в 4 раза больше чем хоботов. Решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х5=10губ:2=5 верблюдов
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