Известно что у слона 1 губа. 1 хобот. а у верблюда 2 губы.Кого больше в зоопарке слонов или 2-х горбых верблюдов и на сколько.если у них губ на 5 больше чем горбов.а горбов в 4 раза больше чем хоботов. Решение

Математика

Известно что у слона 1 губа. 1 хобот. а у верблюда 2 губы.Кого больше в зоопарке слонов или 2-х горбых верблюдов и на сколько.если у них губ на 5 больше чем горбов.а горбов в 4 раза больше чем хоботов. Решение

Автор: Гость