Сенкан на тему сапфо
Литература
Сенкан на тему сапфо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сапфо Творчий,мудрий Захоплює,чарує,дивує Завжди поважаємо його творчість Назавжди(тобто в нашій пам*яті) Це все на що вистачило фантазії
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