Помогите срочно Как можно доказать, что длинноногий и длиннобородый индюк не несет генов коротконогости и укороченной бороды?
Биология
Помогите срочно Как можно доказать, что длинноногий и длиннобородый индюк не несет генов коротконогости и укороченной бороды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну как я понимаю длинноногость и длиннобородость это доминантные признаки и они чистые(все же длинное)(гены АА),либо просто чистые,не обязательно доминантные(может рецессивные аа). крч смысл в том,что у него все длинное,а значит он из поколения чистой линии,следовательно в нем нет генов коротконогости и короткобородости
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