Помогите срочно Как можно доказать, что длинноногий и длиннобородый индюк не несет генов коротконогости и укороченной бороды?

Гость: Гость:

Ну как я понимаю длинноногость и длиннобородость это доминантные признаки и они чистые(все же длинное)(гены АА),либо просто чистые,не обязательно доминантные(может рецессивные аа). крч смысл в том,что у него все длинное,а значит он из поколения чистой линии,следовательно в нем нет генов коротконогости и короткобородости