первый велосипедист каждую минуту проезжает на 50 м меньше , чем второй. На путь 120 км тратит на 2 часа больше .Какова скорость второго велосипедиста?

Математика

первый велосипедист каждую минуту проезжает на 50 м меньше , чем второй. На путь 120 км тратит на 2 часа больше .Какова скорость второго велосипедиста?

Автор: Гость