первый велосипедист каждую минуту проезжает на 50 м меньше , чем второй. На путь 120 км тратит на 2 часа больше .Какова скорость второго велосипедиста?
Математика
первый велосипедист каждую минуту проезжает на 50 м меньше , чем второй. На путь 120 км тратит на 2 часа больше .Какова скорость второго велосипедиста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 м/мин = 3 км/ч. Пусть скорость первого велосипедиста х км/ч, тогда скорость второго велосипедиста (х +3) км/ч. 120 /х время первого, 120 /(х + 3) время второго. 120 /х - 120 /(х + 3) = 2; (120 (х + 3) - 120х) /х*(х + 3) = 2; (120х + 360 - 120х)/х*(х + 3) = 2 360 = 2х*(х + 3); 180 = х^2 +3x; х^2 +3x - 180 = 0; По т. Виета х1 = 12; х2 = -15 посторонний. скорость первого велосипедиста 12 км/ч; скорость второго велосипедиста 12 +3 = 15 км/ч.
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