Вычислить давление, которое образует газ на стенках посудины, если его плотность 0,01 кг, а средняя квадратная скорость молекулы газа 480 м/с
Физика
Вычислить давление, которое образует газ на стенках посудины, если его плотность 0,01 кг, а средняя квадратная скорость молекулы газа 480 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ро = 0,01 кг/м3, средняя квадратная скорость v^2 (ср.кв) = 480 м/с. P = 1/3 * ро * v^2 (ср.кв) ; P = 1/3 * 0,01 кг/м3 * (480 м/с.)^2 = 768 Па
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