Вычислить давление, которое образует газ на стенках посудины, если его плотность 0,01 кг, а средняя квадратная скорость молекулы газа 480 м/с

Физика

Вычислить давление, которое образует газ на стенках посудины, если его плотность 0,01 кг, а средняя квадратная скорость молекулы газа 480 м/с

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