При взаимодействии 28.0г неизвестного металла(X)с 47.4г селена был получен селенид X(индекс 2)Se(индекс 3) определить(Х)
Химия
При взаимодействии 28.0г неизвестного металла(X)с 47.4г селена был получен селенид X(индекс 2)Se(индекс 3) определить(Х)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Х+3Se=X2Se3 n(Se)=47.4/79=0.6 моль (М=79 г/моль) 0,6 - n(X) 3 -2 n(X)= (0.6*2)/3=0.4 моль М(Х)=m/n=28/0.4=70 г/моль следовательно этот металл - Ga
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