При взаимодействии 28.0г неизвестного металла(X)с 47.4г селена был получен селенид X(индекс 2)Se(индекс 3) определить(Х)

Химия
При взаимодействии 28.0г неизвестного металла(X)с 47.4г селена был получен селенид X(индекс 2)Se(индекс 3) определить(Х)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Х+3Se=X2Se3 n(Se)=47.4/79=0.6 моль (М=79 г/моль) 0,6 - n(X) 3 -2 n(X)= (0.6*2)/3=0.4 моль М(Х)=m/n=28/0.4=70 г/моль следовательно этот металл - Ga
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