Точка С с координатами 3;5 делит отрезок АВ в отношении лямбда=АС:СВ=3:4. Найти координаты точки А,если В в скобке -1;1

Геометрия

Точка С с координатами 3;5 делит отрезок АВ в отношении лямбда=АС:СВ=3:4. Найти координаты точки А,если В в скобке -1;1

Автор: Гость