Точка С с координатами 3;5 делит отрезок АВ в отношении лямбда=АС:СВ=3:4. Найти координаты точки А,если В в скобке -1;1
Геометрия
Точка С с координатами 3;5 делит отрезок АВ в отношении лямбда=АС:СВ=3:4. Найти координаты точки А,если В в скобке -1;1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С(3; 5) В(-1;1) АС:СВ=3:4= лямбда. х=(х₁+лымбдах₂)/(1+лямбда) у=(у₁+лямбда у₂)/(1+лямбда) х₁-3/4=3*7/4 х₁=6 у₁+3/4=5*7/4 у₁=8 Ответ: А(6; 8)
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