высота цилиндра равна 16см.На расстоянии 6см от оси цилиндра и имеющее форму квадрата.Найдите радиус цилиндра

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сделай рисунок к задаче и получишь в основании круг у которого на расстоянии 6см от оси проведена прямая она =16 т к сечение имеет форму квадрата и высота (сторона кв )=16 в основании постоим треугольник т е ценр точку соединим с концами линии проведенной 6см от оси разделим его на 2 получим 2 прямоугольных треугольник с катетами a=6 b=8 найдем гепотенузу (радиус ) с^2=6^2+8^2 c^2=100 c=10 радиус =10