Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его основание равно 10см, а боковая сторона равна 13см.

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раз треуг равнобедренный, то его высота делит на треуг на 2 прямоугольных получаем основание AC\2=10\5=5 найдем высоту по гипотенузе и катету, теорема пифагора H^2=13^2-5^2=144 h=12 S=1\2a*h=1\2*10*12=60