перевести в гектары 340000м.кв.,,5830000м.кв.,,53м.кв.,14м.кв.,5км.кв.,18га.кв.,24км.кв.,6га.кв.
Математика
перевести в гектары 340000м.кв.,,5830000м.кв.,,53м.кв.,14м.кв.,5км.кв.,18га.кв.,24км.кв.,6га.кв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 га (гектар) = 10.000 кв..м. 340000м.кв.=3.4 га 5380000м.кв.=53.8га 53км.кв.=0.0053га 14км.кв=0.0014га 5км.кв.=0.0005га 18га=180000кв.м 24км.кв.=0.0024га 6га. =60000кв.м
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