Ученикам трёх классов выдали 547 учебника. Каждый ученик получил одинаковое число книг. Известно, что в каждом классе больше 25, но меньше 30 учащихся. Сколько учебников получил каждый ученик и сколько всего учеников в трёх кла...
Математика
Ученикам трёх классов выдали 547 учебника. Каждый ученик получил одинаковое число книг. Известно, что в каждом классе больше 25, но меньше 30 учащихся. Сколько учебников получил каждый ученик и сколько всего учеников в трёх классах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я тебе помогу я не давно решала эту же задачу поэтому только я смогу тебе верно помочь смотри: пишешь так: 574 делители: 1,2,7(цифру семь подчеркнуть),14,41,82(цифру 82 подчеркнуть),287,574. 82=27+27+28 574/82=7(уч.)-одному ученику Ответ: всего 82 ученика в трёх классах и каждому ученику выдали по 7 учебников.
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