За 2 часа езды на легковой машине израсходовали 18 литров бензина. На сколько часов езды хватит 96 литров бензина, если его расход уменьшится на 1 литр в час?

Математика

За 2 часа езды на легковой машине израсходовали 18 литров бензина. На сколько часов езды хватит 96 литров бензина, если его расход уменьшится на 1 литр в час?

Автор: Гость