За 2 часа езды на легковой машине израсходовали 18 литров бензина. На сколько часов езды хватит 96 литров бензина, если его расход уменьшится на 1 литр в час?
Математика
За 2 часа езды на легковой машине израсходовали 18 литров бензина. На сколько часов езды хватит 96 литров бензина, если его расход уменьшится на 1 литр в час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18/2=9(л) расходовали за один час. 2)9-1=8(ч) на один час меньше. 3)96/8=12(ч)хватит бензина. Ответ:на 12 часов хватит бензина.
Гость:
1)18/2=9(л) расходовали за один час. 2)9-1=8(ч) на один час меньше. 3)96/8=12(ч)хватит бензина
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