сколько литров потребуется для сжигания 60л газовой смеси состоящей из 20%пропана и метана

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СH4 + 2O2= CO2+ 2H2O C3H8 + 5O2= 3CO2+ 4 H2O найдём объём пропана.он составляет 20% от всей газовой смеси 60л. 60*0,20=12л n(C3H8)=12/22.4=0.536 моль следовательно химическое количество для сгорания метана = 0,536*5=2,68 моль V (O2) для пропана = 2,68*22,4=60,032 дм3 объём метана равен 60-12=48 л. n(CH4)48/22.4=2.143 моль следовательно химическое количество О2 для сжигания метана = 2,143*2=4,286 моль приблизительно 4,29 моль V(O2) для метана = 4,29*22,4=96,096 дм3 V (O2) для всех реакций = 60,032+96,096=156,128 дм3=156,13л