вычислите объём кислорода(н.у.)выделившегося при разложении 237г. KMnO4
Химия
вычислите объём кислорода(н.у.)выделившегося при разложении 237г. KMnO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 n (KMnO4)=237/158=1,5 моль (М = 158 г/моль) пусть n(O2) - x. составим пропорцию 2-1 1,5-х x=1.5/2=0.75 моль (n(O2)) V(O2)=n*Vm=0.75*22.4=16.8 дмЗ
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