В синей коробке было в 3 раза больше шариков, чем в красной. Когда в красную коробку положили ещё 14 шариков, то в обеих коробках их стало поровну. Сколько щариков было в синей коробке?

Математика

В синей коробке было в 3 раза больше шариков, чем в красной. Когда в красную коробку положили ещё 14 шариков, то в обеих коробках их стало поровну. Сколько щариков было в синей коробке?

Автор: Гость