В синей коробке было в 3 раза больше шариков, чем в красной. Когда в красную коробку положили ещё 14 шариков, то в обеих коробках их стало поровну. Сколько щариков было в синей коробке?
Математика
В синей коробке было в 3 раза больше шариков, чем в красной. Когда в красную коробку положили ещё 14 шариков, то в обеих коробках их стало поровну. Сколько щариков было в синей коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в синей коробке в 3 р больше, возьмем синие за 3 красные за 1 3-1=2 14\2==7 приходится на 1 часть 7 в крас кор 7*3=21 в синей
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