Две машины должны пройти один и тот же путь. За час первая машина прошла 5//16 пути, а вторая машина 6//7 пути. Какой машине осталось идти меньше
Математика
Две машины должны пройти один и тот же путь. За час первая машина прошла 5//16 пути, а вторая машина 6//7 пути. Какой машине осталось идти меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СРАВНИМ 5\16 И 6\7 ПРИВЕДЕМ К ОБЩЕМУ ЗНАМИНАТЕЛЮ 25\112 < 96\112 ВТОРОЙ МАШИНЕ ОСТАЛОСЬ ИДТИ МЕНЬШЕ
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