Две машины должны пройти один и тот же путь. За час первая машина прошла 5//16 пути, а вторая машина 6//7 пути. Какой машине осталось идти меньше

Математика

Две машины должны пройти один и тот же путь. За час первая машина прошла 5//16 пути, а вторая машина 6//7 пути. Какой машине осталось идти меньше

Автор: Гость