решить задачу купили 5кг картофеля по 5 руб 60 коп за кг и стоко же моркови за всю покупку уплатили 70 руб скоко стоит кг моркови

Математика

решить задачу купили 5кг картофеля по 5 руб 60 коп за кг и стоко же моркови за всю покупку уплатили 70 руб скоко стоит кг моркови

Автор: Гость