решить задачу купили 5кг картофеля по 5 руб 60 коп за кг и стоко же моркови за всю покупку уплатили 70 руб скоко стоит кг моркови
Математика
решить задачу купили 5кг картофеля по 5 руб 60 коп за кг и стоко же моркови за всю покупку уплатили 70 руб скоко стоит кг моркови
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5х5.60=28 руб 2)70-28=42 руб (морковки) 3)42:5=8.40 руб (за 1 кг моркови)
Гость:
5р60Х5=28рст картошка,70-28=42р-морковь 42:5=8р40-1кг моркови
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