у человека рецессивный ген S определяет врожденную глухонемоту. Наследственно глухонемой мужчина женился на женщине с нормальным слухом. Их ребенок имеет нормальный слух. Определите генотип матери и ребенка.

Биология
у человека рецессивный ген S определяет врожденную глухонемоту. Наследственно глухонемой мужчина женился на женщине с нормальным слухом. Их ребенок имеет нормальный слух. Определите генотип матери и ребенка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужчина у нас рецессивный, что позволяет определить его НЕ доменантность. То есть его генотип будет ss а генотип его жены будет АА. АА х ss F1 = As; As Ответ: Генотип матери = АА Генотип ребенка = As
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