Окислительно восстановительные реакции: Mn+7......Mn+2 S-2..........S0
Химия
Окислительно восстановительные реакции: Mn+7......Mn+2 S-2..........S0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2S+KMnO4+H2SO4=S+K2SO4+MnSO4+H20
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