2корень5 - корень45 + корень80
Алгебра
2корень5 - корень45 + корень80
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2 \sqrt{5} - \sqrt{45} + \sqrt{80} =2 \sqrt{5} - \sqrt{9*5} + \sqrt{16*5} = \\ \\ =2 \sqrt{5} -3 \sqrt{5} +4 \sqrt{5} = 3\sqrt5} [/latex]
Гость:
2√5-√(9*5)+√(16*5)=2√5-3√5+4√5=3√5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в трех шкафах 4232 книги,в первом и во втором вместе 2843 книги, а во втором и третьем 2780 книги.сколько книг в каждм шкафу?
Українська література
Привести по два примера стран с высоким,средним и низким уровнем развития машиностроительной промышленности?
Математика
у Славы было 50 рублей.Он купил буханку хлеба за х рублей и пирожок за 7 рублей.Сколько рублей сдачи он должен получить?
Математика