8:0,16-3*3/4*6,4

Математика
8:0,16-3*3/4*6,4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:0,16-3*3/4*6,4 = 8:0,16=50 3*3/4*6,4 =72\5=14.4 50-14.4=35.6
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