что такое хорошие манеры?
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что такое хорошие манеры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К хорошим манерам относится: соблюдение правил культурного общения, вежливость, учтивость, пунктуальность, точность, выказывание уважения и благодарности другим людям. Придержать дверь перед выходящим человеком, пропустить даму вперед перед входом, зайти в лифт первым, а после этого пригласить даму, подав ей руку - все это хорошие манеры.
Гость:
Хорошие манеры это прежде всего этикет, воспитанность!
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