Для чего нужен синтаксис?
Русский язык
Для чего нужен синтаксис?
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В разделе синтаксиса изучаются и формулируются средства и правила построения связной речи - того, без чего язык не может нормально функционировать.
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