Печатая со скоростью 180 знаков в минуту, машинистка набирает рукопись за 7 часов. Сколько времени понадобится машинистке на выбор этой рукописи, если она будет печатать со скоростью 210 знаков в минуту?

Математика
Печатая со скоростью 180 знаков в минуту, машинистка набирает рукопись за 7 часов. Сколько времени понадобится машинистке на выбор этой рукописи, если она будет печатать со скоростью 210 знаков в минуту?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:210=Х7 Х=(180*7):210 Х=6 6 ЧАСОВ ПОНАДОБИТСЯ МАШИНИСТКИ
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