Печатая со скоростью 180 знаков в минуту, машинистка набирает рукопись за 7 часов. Сколько времени понадобится машинистке на выбор этой рукописи, если она будет печатать со скоростью 210 знаков в минуту?

Математика

Печатая со скоростью 180 знаков в минуту, машинистка набирает рукопись за 7 часов. Сколько времени понадобится машинистке на выбор этой рукописи, если она будет печатать со скоростью 210 знаков в минуту?

Автор: Гость