обчислити довжину кола описаного навколо квадрата із стороною 4см. Обчислити площу круга обмеженого даним колом.
Геометрия
обчислити довжину кола описаного навколо квадрата із стороною 4см. Обчислити площу круга обмеженого даним колом.
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Гость:
радыус чи дыаметер радыус 2 дыаметер 4
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