обчислити довжину кола описаного навколо квадрата із стороною 4см. Обчислити площу круга обмеженого даним колом.

Геометрия
обчислити довжину кола описаного навколо квадрата із стороною 4см. Обчислити площу круга обмеженого даним колом.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радыус чи дыаметер радыус 2 дыаметер 4
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