2Zn+2HCl=2ZnCl+H2
Химия
2Zn+2HCl=2ZnCl+H2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неверно записана реакция. Цинк двухвалентный металл. Правильно уравнение выглядит так: Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2
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