Туристы автобусом проехали 28% всего пути,поездом 19/27 оставшегося пути,а затем плыли на теплоходе.Сколько километров туристы проплыли на теплоходе,если на автобусе они проехали 126 километров?
Математика
Туристы автобусом проехали 28% всего пути,поездом 19/27 оставшегося пути,а затем плыли на теплоходе.Сколько километров туристы проплыли на теплоходе,если на автобусе они проехали 126 километров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)126/0,28=450(КМ) всего 2)450-126=324(км) осталось 3)(324/27)*19=228(км) поездом 4)450-(126+228)=96(км) проплыли ответ:96км
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