Туристы автобусом проехали 28% всего пути,поездом 19/27 оставшегося пути,а затем плыли на теплоходе.Сколько километров туристы проплыли на теплоходе,если на автобусе они проехали 126 километров?

Математика

Туристы автобусом проехали 28% всего пути,поездом 19/27 оставшегося пути,а затем плыли на теплоходе.Сколько километров туристы проплыли на теплоходе,если на автобусе они проехали 126 километров?

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