сумма довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда 208см. Знайди висоту паралелепіпеда, якщо його ширина дорівнює 15 см, а довжина 17см
Математика
сумма довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда 208см. Знайди висоту паралелепіпеда, якщо його ширина дорівнює 15 см, а довжина 17см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17*4=68;15*4=60;68+60=128;208-128=80;80/4=20(см)
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