корень квдратный x в квадрате прибавить 5 + корень квадратный y в квадрате - 5=5
Алгебра
корень квдратный x в квадрате прибавить 5 + корень квадратный y в квадрате - 5=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
помоему так:когда кв.корни возводим в квадрат, они уходят и остается: х+5+у-5=5, из этого следует: х+у=5..... надеюсь, что верно.Удачи!
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