Почему, если на тлеющие угольки костра сильно подуть, они вспыхивают ярким пламенем?

Химия
Почему, если на тлеющие угольки костра сильно подуть, они вспыхивают ярким пламенем?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю приток кислорода, выдыхая co2, толлкаем о2 находящийся в воздухе
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