На новогодней ёлке шаров в 5 раз больше, чем всех остальных игрушек.Сколько всего игрушек украшают новогоднюю ёлку, если шаров на 76 больше, чем остальных игрушек?
Математика
На новогодней ёлке шаров в 5 раз больше, чем всех остальных игрушек.Сколько всего игрушек украшают новогоднюю ёлку, если шаров на 76 больше, чем остальных игрушек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х*5-х=76 4х=76 х=76:4 х=19 19*5=95 95+19=114 114 игрушек на елке
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