На новогодней ёлке шаров в 5 раз больше, чем всех остальных игрушек.Сколько всего игрушек украшают новогоднюю ёлку, если шаров на 76 больше, чем остальных игрушек?

Математика

На новогодней ёлке шаров в 5 раз больше, чем всех остальных игрушек.Сколько всего игрушек украшают новогоднюю ёлку, если шаров на 76 больше, чем остальных игрушек?

Автор: Гость