пояснить чому зі збільшенням висоти над рівнем моря атмосферний тиск зменшуеться
Физика
пояснить чому зі збільшенням висоти над рівнем моря атмосферний тиск зменшуеться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что с высотой уменьшается то количество воздуха, которое на тебя давит. Это же элементарно...Или тебе просто научным замудреным языком надо написать? =)
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