у Маши было 18 конфет,Треть конфет она съела и 5 конфет отдала подруге ,Сколько конфет у нее осталось,
Математика
у Маши было 18 конфет,Треть конфет она съела и 5 конфет отдала подруге ,Сколько конфет у нее осталось,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треть конфет это 18:3=6 съела. 18-6-5=7 конфет осталось
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