у Маши было 18 конфет,Треть конфет она съела и 5 конфет отдала подруге ,Сколько конфет у нее осталось,

Математика

у Маши было 18 конфет,Треть конфет она съела и 5 конфет отдала подруге ,Сколько конфет у нее осталось,

Автор: Гость