подберите 3 решения линейного уравнения 4x -2y=3 так , чтобы переменные x и y имели разные знаки

Алгебра

подберите 3 решения линейного уравнения 4x -2y=3 так , чтобы переменные x и y имели разные знаки

Автор: Гость