подберите 3 решения линейного уравнения 4x -2y=3 так , чтобы переменные x и y имели разные знаки

Алгебра
подберите 3 решения линейного уравнения 4x -2y=3 так , чтобы переменные x и y имели разные знаки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0,25; -1) ; (0,1; -1,3) ; (0,5; -0.5) ;
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