измерение прямоугольного параллепипеда равны 29 см. 46см. 34см. . найдите сумму длин всех его рёбер., площадь поверхности параллепипеда.
Математика
измерение прямоугольного параллепипеда равны 29 см. 46см. 34см. . найдите сумму длин всех его рёбер., площадь поверхности параллепипеда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма=29*4+46*4+34*4=116+184+136=436 плошадь= 2*(29*46)+2*(29*34)+2*(46*34)=2668+1972+3128=7768
Гость:
cумма =(29+46+34)*4=109*4=436 29*46=1334 34*46=1564 29*34=986 Sповерх=(1334+1564+986)*2=7768
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