Вычислить площадь треугольника с вершинами А(1;3;6) В(2;2;1) С(-1;0;1)

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Я так понял что нужно и сам процес показать: Значит есть формула Герона s= sqrt(p(p-a)(p-b)(p-c)) где р - пол пириметр, абс- это стороны, корень квадратный - sqrt стороны АВ = sqrt((1-2)^2+(3-2)^2+(6-1)^2)=считай сам ВС=sqrt( 1^2 + 2^2 + 2^2) = считай AC=sqrt( 0+3^2+7^2)=считай p=считай s= sqrt(p(p-a)(p-b)(p-c)) подставляешь и получаешь ответ!! извини под рукой калькулятора не было))