вычислить объм газа выделевшегося при разложении 20г известняка содержащего 10% посторонних примесей. Найти массу чистого СаСО3. Найти количество вещества СаСО3

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Масса чистого СаСО3: 20 г *(100-10)%/100% = 18 г. Молекулярная масса СаСО3 = 100 г/моль Количество вещества СаСО3: 18 г/100 г/моль = 0,18 моль Уравнение реакции разложения: СаСО3 = СаО + СО2 Составляем пропорцию: 100 г СаСО3 при разложении выделяет 22,4 л СО2 18 г СаСО3 при разложении выделяет Х л СО2 Находим Х: Х=18 г *22,4 л/100 г=4,032 л. Ответ: Объем газа, выделившегося при разложении - 4,032 л; Масса чистого СаСО3 в известняке - 18 г Количество СаСО3 0,18 моль.