Формулы только алканов записаны в ряду : 1) C2H4 , C3H6 , C4H8 2) C2H6 , С3H8 , C4H10

Химия
Формулы только алканов записаны в ряду : 1) C2H4 , C3H6 , C4H8 2) C2H6 , С3H8 , C4H10
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Гость:
2-ой ряд! Этан, Пропан и Бутан
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